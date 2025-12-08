Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Vous souvenez-vous de Diawandou Diagne ? Désormais âgé de 31 ans, l'ancien joueur d'Eupen se relance après une longue période sans club.

Diawandou Diagne (en photo avec Sven Kums) fait partie des nombreux talents sénégalais arrivés à Eupen via l'académie Aspire au début de la dernière décennie. Débarqué dans les cantons de l'est en 2012, ce milieu défensif avait disputé 163 rencontres pour les Pandas

Il a d'abord disputé deux saisons en Challenger Pro League, avant un petit intermède d'une saison au sein de l'équipe réserve du FC Barcelone. Revenu au Kehrweg dans la foulée, il avait ensuite découvert la D1A avec l'Alliance.

Diawandou Diagne, les carnets du bourlingueur revisités

Depuis son départ définitif en 2019, sa carrière s'apparente à un véritable tour du monde en ballon. Ses pérégrinations l'ont d'abord mené en Inde, au FC Odisha. Il a ensuite rejoint le FC Kotkan Työväen Palloilija, en première division finlandaise.

De là, il a rejoint Al-Hilal, aux Émirats arabes unis. Après quelques mois sans club, il s'est relancé au Népal, dans le club de Manang Marsyangdi. S'en est suivi un passage aux Philippines, du côté du FC Manila Digger.

Mais depuis avril 2024, le joueur était sans club. 20 mois plus tard, le revoici à nouveau sous contrat. Diawandou Diagne a signé avec le club de Buru Sport, dans les Îles Maldives. Vu le communiqué sur les réseaux sociaux, sa saison dans l'équipe B du Barça pèse plus lourd que ses six ans en Belgique.