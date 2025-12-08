Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Aucun supporter anderlechtois n'était présent dans la tribune réservée aux visiteurs du stade de Westerlo. Plusieurs d'entre eux ont pourtant effetcué le déplacement en Campine.

Il aurait été facile d'écrire que les supporters d'Anderlecht se sont épargné une bien triste après-midi en boycottant le match à Westerlo suite au nombre de place jugé trop faible accordé aux visiteurs. Sauf que plusieurs centaines de sympathisants mauves ont quand même fait le déplacement.

Pas pour encourager leur équipe, donc, mais pour défendre la culture du déplacement. Ils auraient voulu le double des 459 places accordées par Westerlo et l'ont fait savoir.

La délégation bruxelloise voulait ainsi discuter avec les autorités locales pour faire entendre leur point de vue. Mais cela semble voué à ne pas faire avancer les choses.

Marre des parcages réduits

Pire, les supporters anderlechtois ont même été déçus de voir que Westerlo vendait encore des places juste avant la rencontre, preuve tous les tickets n'avaient pas encore été écoulés. Comme le rapporte La Dernière Heure, ils ont fait part de leur mécnontement en collant des dizaines de stickers mauve sur la billetterie.

Rien de très grave, mais une nouvelle preuve que les supporters se sentent très peu considéres, surtout à l'heure d'organiser des déplacements. La problématique est particulièrement dénoncée cette saison et risque bien de déboucher sur de nouvelles actions.