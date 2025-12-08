Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Photo: © photonews

Le Club de Bruges fait grise mine après sa nouvelle défaite à Saint-Trond. Hans Vanaken ne cache pas sa frustration mais ne s'inquiète pas pour autant.

Depuis quelques semaines, un petit grain de sable est venu enrayer la mécanique brugeoise. Les Blauw en Zwart en sont à trois défaites en quatre matchs de championnat, un solide 3-0 encaissé au Sporting Portugal en Ligue des Champions et une qualification laborieuse à Louvain en Coupe.

Mais Hans Vanaken ne veut pas entendre parler de crise pour autant : “Le ballon n'a juste pas voulu entrer à la fin, il n'est pas tombé du bon côté”, explique-t-il à notre mirco à l'issue de la défaite à Saint-Trond, synonyme de troisième place pour le Club.

C'est grave, docteur ?

Chaque équipe traverse des moments plus creux dans une saison, Bruges est en plein dedans : “Le ballon ne roule pas pour nous en ce moment, comme ce fut le cas avec le tir de Kaye Furo sur la barre”. Mais le capitaine brugeois ne parle pas que chance : “Après notre but, nous leur avons laissé des occasions avec nos mauvais choix, comme la passe latérale que j'ai faite et qui a mené au penalty".

Une gestion de match qui commence à devenir inquiétante :  “Après le 1-1, nous les avons laissés trop revenir dans le match”. Mais Vanaken voit tout de même du positif “Nous créons suffisamment d'occasions, ce n'est pas là que se situe le problème. Je commencerais à m'inquiéter seulement si nous ne créions plus rien et si nous étions battus 4-0” (interview réalisée avant le match d'Anderlecht à Westerlo NDLA).

Reste que le Club de Bruges va devoir rapidement se reprendre : mercredi, c'est Arsenal qui se présentera au Jan Breydelstadion. Les Blauw en Zwart sont toujours invaincus en Ligue des Champions cette saison (victoires contre Salzburg, les Rangers et Monaco, partage contre le FC Barcelone), il faudra se ressaisir pour continuer la série face aux Gunners.

Commentaire
Suis FC Bruges - Arsenal en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (10/12).

FC Bruges
Arsenal
Hans Vanaken

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
