Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait faire son retour en Ligue 1, le FC Nantes en ayant fait l'un des candidats prioritaires pour succéder à Luis Castro, auteur du pire bilan de l'histoire récente des Canaris.

Arrivé à Southampton cet été après un départ soudain du RC Lens, Will Still n’a dirigé que seize matchs Outre-Manche avant d’être licencié, avec un bilan de quatre victoires, six partages et six défaites.

Sans club depuis début novembre, l’entraîneur de 33 ans avait été aperçu au Lotto Park quelques jours plus tard, lors du Topper entre le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges. Il avait alors expliqué avoir déjà reçu plusieurs offres, tout en précisant vouloir prendre son temps pour choisir le bon projet.

Will Still pourrait se voir confier le défi de sauver le FC Nantes

Il pourrait l’avoir trouvé. Selon Ouest-France, Will Still figurerait tout en haut de la short-list établie par le FC Nantes, qui devrait se séparer d’un Luis Castro auteur du pire début de saison de l’ère Waldemar Kita, avec seulement deux victoires, cinq partages et huit défaites en quinze matchs.

Toujours selon Ouest-France, Will Still ne serait pas fermé à l’idée de rejoindre les Canaris, actuels avant-derniers de Ligue 1. Son objectif serait donc clair : maintenir le FC Nantes dans l’élite du football français.


Un défi bien différent de ceux qu’il avait connus au RC Lens, où il aurait pu poursuivre la construction amorcée lors de sa première saison, et à Southampton, où la mission était de ramener le club en Premier League.

