Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Glen De Boeck est décédé à 54 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Il avait été victime d'une lourde chute à son domicile.

Quelle triste nouvelle pour commencer la semaine. On a appris ce matin par Belga la disparition de Glen De Boeck, ancien Diable Rouge et joueur d'Anderlecht à l'âge de 54 ans. Sa famille a communiqué à l'agence de presse son décès dans la nuit de dimanche à lundi.

L'entraîneur avait lourdement chuté à son domicile et avait été plongé dans le coma à la suite de son hémorragie cérébrale. Mais les médecins n'ont rien pu faire.

Un choc pour le football belge : défenseur d'Anderlecht de 1995 à 2005, Glen De Boeck avait également joué à 36 reprises pour les Diables Rouges, marquant même un but, lors d'une victoire contre la France en 2002.

281 matchs sous le maillot du Sporting

Comme entraîneur, il avait commencé en tant qu'assistant de Franky Vercauteren à Anderlecht. Il a ensuite volé de ses propres ailes au Cercle Bruges, au Germinal Beerschot, aux Pays-Bas, à Waasland-Beveren, Mouscron, Courtrai et Lokeren.

Son dernier poste restera ce retour sur le banc de Courtrai à la fin de l'année 2023. La rédaction de Walfoot tient à adresser à ses proches et à toutes les personnes l'ayant côtoyé ses plus sincères condoléances.