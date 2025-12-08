Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Photo: © photonews

C'est la surprise de la journée en Venise du Nord. Nicky Hayen est démis de ses fonctions au Club de Bruges et est remplacé par Ivan Leko !

C’est une incroyable nouvelle qui tombe du côté de la Venise du Nord. Après une nouvelle défaite à Saint-Trond et un inquiétant bilan de 1/12, Nicky Hayen a été démis de ses fonctions d’entraîneur du Club de Bruges.

Encore plus surprenant : son remplaçant est déjà connu. Il s’agit d’un ancien de la maison… qui travaillait pourtant dans le camp d’en face cette saison : Ivan Leko !

"Le club tient à remercier Nicky pour son excellent travail au cours de la période écoulée et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", a simplement communiqué le Club de Bruges sur les réseaux sociaux.

Il s’agit évidemment d’un énorme coup de tonnerre, même si le Club n’était pas au mieux ces dernières semaines. Troisièmes, les Blauw & Zwart restent toutefois pleinement dans la course au titre et conservent leurs ambitions en Ligue des Champions.

De son côté, La Gantoise ne connaissait pas non plus une saison sereine sous les ordres d’Ivan Leko, n’occupant que la septième place de la Jupiler Pro League. Un véritable séisme en Venise du Nord !

