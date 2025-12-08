Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Le football belge est sous le choc après le décès de Glen De Boeck. Les témoignages en sa mémoire se multiplient.

Avec la disparition de Glen De Boeck à l'âge de 54 ans, c'est tout le football belge qui est en deuil. "Je suis complètement sous le choc", explique Olivier Deschacht, qui l'a connu comme joueur et comme entraîneur. "Je l'ai vu lors de la finale de coupe. C'était une belle journée, tout allait bien. C'est vraiment choquant, après avoir passé autant de temps avec lui", regrette-t-il sur JOE FM.

Deschacht sait tout de même que les derniers mois n'ont pas été faciles à vivre : "Il vivait un peu en retrait ces derniers temps, suite au décès de ses parents. Il a également souffert de son licenciement à Courtrai et ne travaillait plus non plus comme consultant".

Une personnalité entière

Glen De Boeck était un besogneux, en lequel Deschacht se reconnaissait : "C'était un joueur exceptionnel. Il suffit de penser à tout ce qu'il a vécu. Cette fantastique campagne de Ligue des Champions en 2000-2001, où nous avons battu Manchester United. Il a aussi réalisé des performances fantastiques lors de la Coupe du Monde en Corée du Sud. Il a tout vécu.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Marc Degryse l'a lui aussi bien connu : "Il a été un leader tout au long de sa carrière. En tant qu'entraîneur, il avait toujours des convictions fortes. Il avait le sens de l'honneur et n'hésitait pas à exprimer ses opinions".

Aimé Antheunis se souvient quant à lui pour Belga d'un personnage qui parvenait toujours à s'imposer d'une manière ou d'une autre : "Après mon passage à Genk, j'ai rejoint Anderlecht comme entraîneur. Glen De Boeck y était déjà une figure emblématique. J'y ai entraîné jusqu'en 2002, date à laquelle je suis devenu sélectionneur des Diables Rouges. C'est à ce moment-là que je l'ai également intégré à l'équipe nationale. Pourtant, je dois l'avouer, nous n'étions pas les meilleurs amis du monde". Glen De Boeck restera à jamais comme une personnalité forte de notre football, emportant avec lui cette passion jamais démentie.



