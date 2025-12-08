"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht
Anderlecht a subi une correction dont les joueurs vont longtemps se rappeler au Kuipje. Une prestation absolument dramatique des Mauves. Colin Coosemans ne nous a pas donné tort.

Le gardien a montré la voie...à ne pas suivre aux siens en jouant en relançant directement dans les pieds d'Arthur Piedfort après 30 secondes pour le 1-0. Les têtes se sont baissées et ne se sont plus relevées.

"C'était un jour sans pour tout le monde", a soupiré Coosemans à notre micro. "Personne n'était à son niveau, moi y compris. Je donne immédiatement ce premier ballon et nous commençons en fait le match avec un handicap. La saison dernière, j'avais déjà mal joué ici, je pouvais encore utiliser l'excuse du soleil. Pas ici".

Un fiasco du début à la fin

Personne parmi les joueurs d'Anderlecht n'a pu indiquer où se situait exactement le problème. " Écoutez, je n'ai pas vu de signe de décompression après la victoire contre Genk cette semaine. Je ne peux pas te donner de raison pour expliquer ce que nous avons montré aujourd'hui", a déclaré Coosemans. "Nous étions justement très concentrés lors de l'entraînement de samedi. Sinon, mon analyse aurait été beaucoup plus sévère".

La fatigue après trois matchs en une semaine ? Pas non plus une excuse : "Nous avons joué presque soixante matchs la saison dernière. Un match en plus en milieu de semaine ne devrait pas être un problème".

Lire aussi… Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"La défaite est mal passée dans le vestiaire : "Nous ne pouvons pas le dire autrement : c'est une humiliation. Nous allons évidemment en discuter. Cela ne peut pas se reproduire. Mais nous ne devons pas non plus oublier notre bon mois de novembre".

