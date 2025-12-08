Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Olivier Renard a l'intention de recruter lors du mercato hivernal. Ce lundi, un scout du Sporting d'Anderlecht est présent au Stripe Stadium de Frosinone et scrute de près un ailier droit auteur d'un bon début de saison.

Olivier Renard aura du pain sur la planche lors du mercato hivernal. Il devra à la fois vendre certains joueurs devenus indésirables et renforcer l’équipe première d’Anderlecht en vue de la fin de saison.

À l’approche de la trêve, les Mauves s’activent déjà et entament les premières discussions pour le mercato de janvier. Ces dernières rencontres avant la pause sont également l’occasion d’observer une dernière fois les joueurs ciblés avant d’éventuellement passer à l’action.

Un scout d'Anderlecht scrute Farès Ghedjemis

Ce lundi, un scout d’Anderlecht serait d’ailleurs présent au Stripe Stadium de Frosinone pour suivre le match face à la Juve Stabia, en Série B, selon le journaliste italien Nicolo Schira. L’attention se porterait tout particulièrement sur Farès Ghedjemis.

Ailier droit français de 23 ans, Ghedjemis a rejoint Frosinone en janvier 2024 en provenance du FC Rouen contre la modique somme de 300.000 €. Après une première saison d’adaptation, le natif de Montreuil est en train d’exploser en Série B.


Avec un bilan de cinq buts et deux passes décisives en 14 rencontres, il figure parmi les joueurs les plus décisifs de la deuxième division italienne. Anderlecht s’intéresse de près à lui et pourrait formuler une offre en janvier pour un joueur qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Son prix est estimé à seulement 750.000 € sur Transfermarkt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Frosinone
Farès Ghedjemis

Plus de news

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

18:00
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
4
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

15:30
Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

16:00
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

15:00
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
1
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
2
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
4
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
📷 Carl Hoefkens au bord du goufre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du goufre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
1
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

21:00
Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved