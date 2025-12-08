Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Olivier Renard a l'intention de recruter lors du mercato hivernal. Ce lundi, un scout du Sporting d'Anderlecht est présent au Stripe Stadium de Frosinone et scrute de près un ailier droit auteur d'un bon début de saison.

Olivier Renard aura du pain sur la planche lors du mercato hivernal. Il devra à la fois vendre certains joueurs devenus indésirables et renforcer l’équipe première d’Anderlecht en vue de la fin de saison.

À l’approche de la trêve, les Mauves s’activent déjà et entament les premières discussions pour le mercato de janvier. Ces dernières rencontres avant la pause sont également l’occasion d’observer une dernière fois les joueurs ciblés avant d’éventuellement passer à l’action.

Un scout d'Anderlecht scrute Farès Ghedjemis

Ce lundi, un scout d’Anderlecht serait d’ailleurs présent au Stripe Stadium de Frosinone pour suivre le match face à la Juve Stabia, en Série B, selon le journaliste italien Nicolo Schira. L’attention se porterait tout particulièrement sur Farès Ghedjemis.

Ailier droit français de 23 ans, Ghedjemis a rejoint Frosinone en janvier 2024 en provenance du FC Rouen contre la modique somme de 300.000 €. Après une première saison d’adaptation, le natif de Montreuil est en train d’exploser en Série B.



Avec un bilan de cinq buts et deux passes décisives en 14 rencontres, il figure parmi les joueurs les plus décisifs de la deuxième division italienne. Anderlecht s’intéresse de près à lui et pourrait formuler une offre en janvier pour un joueur qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Son prix est estimé à seulement 750.000 € sur Transfermarkt.