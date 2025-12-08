Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Westerlo a enfin renoué avec la victoire après six matchs sans y avoir goûté. L'entraîneur Issame Charai était particulièrement fier de son équipe après la démonstration contre Anderlecht.

Ces dernières semaines, Westerlo était particulièrement frustré de ne pas parevenir à se dépétrer du base de tableau. Mais hier, les Campinois ont vécu ce genre de match où tout vous réussit : "Nous avons très bien commencé, en mettant immédiatement la pression... Et puis, le match s'est déroulé exactement comme nous l'espérions", explique-t-il en conférence de presse.

Selon lui, l'ouverture du score après 38 secondes a joué un rôle clé. "Si nous prenons l'avantage, cela devient très difficile pour l'adversaire. Ils doivent alors laisser des espaces, et nous avons justement la vitesse pour en profiter".

Le tournant de la saison de Westerlo ?

Un véritablement soulagement pour l'entraîneur campinois, qui rappelle que son équipe n'a pas attendu le match d'hier pour se montrer dangereuse : "Je pourrais raconter la même histoire chaque semaine : nous créons des occasions à chaque match. Simplement, elles ne rentraient pas. Aujourd'hui, enfin, si".

Westerlo aurait-il enfin mangé son pain noir ? "Nous avons déjà touché les poteaux onze fois, encore aujourd'hui. Personne n'en a autant. Cela ne pouvait pas continuer comme ça"

"Espérons que ce soit le tournant que les joueurs méritent", a conclu Issame Charai. Grâce à cette belle victoire, son équipe double Charleroi et La Louvière pour s'installer à la onzième place, avant de défier Genk, la RAAL et La Gantoise lors des derniers matchs de 2025.