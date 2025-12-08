Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Le Club de Bruges vient de l'annoncer sur ses réseaux sociaux : Raphael Onyedika et Shandre Campbell ont été sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils manqueront donc les deux dernières rencontres de l'année civile.

Chaque équipe ou presque de la Jupiler Pro League sera privée de l’un ou l’autre joueur pour terminer l’année civile, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Dans tous ces clubs, la même question s’est posée : quand libérer les joueurs concernés ? La Confédération africaine de football (CAF) avait d’abord demandé aux clubs de libérer leurs joueurs ce lundi, avant de se raviser et de fixer la date butoir au 15 décembre.

Les joueurs sélectionnés pourront donc disputer la prochaine journée de championnat avant de s’en aller, à l’image de Matthieu Epolo, le gardien du Standard, qui a confié après la victoire au Cercle de Bruges qu’il partira après la rencontre entre les Rouches et Louvain, programmée ce vendredi, pour défendre les cages de la République démocratique du Congo à la CAN.

Raphael Onyedika et Shandre Campbell sélectionnés pour la CAN

Au Club de Bruges, deux joueurs sont dans le même cas et manqueront donc les deux dernières rencontres de championnat de l’année civile : Raphael Onyedika, sélectionné avec le Nigéria, et Shandre Campbell, repris avec l’Afrique du Sud.

Ils pourront ainsi disputer la rencontre de Ligue des Champions contre Arsenal, prévue ce mercredi, ainsi que le déplacement à Dender, dimanche en championnat. Ils manqueront ensuite la réception de La Gantoise et le déplacement à Genk, le 26 décembre.



