"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

L'Union Saint-Gilloise affrontera l'Olympique de Marseille mardi soir en Ligue des Champions. Une rencontre préfacée par David Hubert ce lundi en conférence de presse.

Ce mardi, l'Union Saint-Gilloise disputera une rencontre très importante de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille. Avant cette affiche, David Hubert et le portier Kjell Scherpen se sont présentés dans la salle de presse du Lotto Park.

Et une chose est sûre, le T1 unioniste veut faire sensation. "Demain, nous avons la possibilité de prendre les trois points à domicile et de capitaliser sur notre victoire à Istanbul. C'est bien ce que nous comptons faire", a-t-il assuré, cité par nos confrères du Nieuwsblad.

"Nous ne sommes pas là en spectateurs. Nous ne sommes pas là pour servir de partenaires d'entraînement à l'adversaire. Nous voulons prouver que nous méritons notre place ici. Nous avons tiré des leçons des derniers matchs et nous sommes là pour être aussi compétitifs que possible."

David Hubert veut encore croire au top 24

David Hubert se méfie clairement de l'Olympique de Marseille, une équipe "capable de tout". Mais vu l'état d'esprit et le niveau de jeu affiché par les Unionistes à Galatasaray, tout semble possible.

Avec un déplacement au Bayern Munich et la réception de l'Atalanta pour conclure la phase de ligue, l'Union aura bien besoin d'un succès face à Marseille. "Pour nous qualifier, il nous faudra au moins trois points de plus, peut-être même quatre."



"Si possible six points, mais ne nous projetons pas trop loin. Concentrons-nous d'abord pour faire notre meilleur match demain. Statistiquement, nous avons plus de chances de réaliser un résultat ici qu'en déplacement au Bayern", a conclu David Hubert.