Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Allahyar Sayyadmanesh a disputé son meilleur match de la saison contre Anderlecht. "C'était surtout grâce à notre forte performance collective et à l'analyse parfaite de l'adversaire".

Le weekend dernier, Allahyar Sayyadmanesh avait enfin ouvert son compteur cette saison en marquant contre Dender. Voici désormais deux buts contre Anderlecht. “Nous savions exactement ce que nous devions faire et tout le monde a exécuté ses tâches à la perfection", a-t-il expliqué à notre micro.

Westerlo n'avait gagné qu'un seul de ses dix derniers matchs de championnat. La démonstration contre Anderlecht pourrait véritablement lancer la saison des Campinois. Mais Sayyadmanesh prévient : “Nous ne devons pas être euphoriques maintenant. Dans une semaine, il y a un match très compliqué à Genk, nous voulons aussi prendre les trois points là-bas".

Assurer sa place à la Coupe du Monde grâce à la Pro League

L'autre actualité concernant l'ailier iranien est évidemment le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde. Le Belgique - Iran en guise de deuxième match sera crucial : “Bien sûr, j'espère en être. Grâce à mes prestations à Westerlo, je peux me faire remarquer".

L'ancien joueur de Hull City compte neuf sélections avec la Team Melli. Il a encore été repris lors du rassemblement d'octobre mais n'était pas de la partie en novembre. Ses ambitions sont claires : l'Iran ne veut pas seulement participer. “Visons-nous la deuxième place derrière la Belgique ? Non, nous visons la première".

Les Diables Rouges ne lui font pas peur. "Même contre la Belgique, nous aurons notre chance. Est-ce que je vais espionner quelques joueurs ? (Il rigole) Notre sélectionneur n'a vraiment pas besoin d'un espion".