Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malgré l'arrivée de Sébastien Pocognoli, l'AS Monaco n'y parvient toujours pas et a subi une nouvelle défaite, ce vendredi à Brest. Les Ultras de l'ASM ont publié ce dimanche un communiqué cinglant, réclamant le départ de la direction sportive.

Début octobre, Sébastien Pocognoli a été appelé à la barre pour sortir l’AS Monaco de la crise. Mais l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise peine à y parvenir et a une nouvelle fois été battu à Brest ce vendredi.

Ce revers maintient les Monégasques la tête sous l’eau. L’ASM occupe la septième place de Ligue 1, à onze points du leader, et n’a pas encore assuré son avenir en Ligue des Champions. C’en est trop pour les "Ultras Monaco 1994", qui ont publié un communiqué cinglant ce dimanche, réclamant la tête du directeur général Thiago Scuro.

Les Ultras Monaco réclament la tête de la direction

"Depuis des mois, nous espérons un sursaut, une prise de conscience, un minimum de lucidité dans la direction sportive de l’AS Monaco. Les propriétaires du club ont fait confiance à un modèle corporatiste du football. Mais force est de constater que ce modèle, basé sur la finance plutôt que sur le sportif, ne fonctionne pas", écrivent-ils.

"Dès le mercato estival, nous avons exprimé nos doutes et nos craintes : un effectif incohérent, des choix aléatoires, une vision sportive inexistante", poursuivent les Ultras, qui déplorent l’accumulation d’erreurs malgré leurs avertissements. Pour manifester leur mécontentement, ils ont annoncé une série de mesures qui entreront en vigueur "dès le match de Ligue des Champions contre Galatasaray ce mardi, et jusqu’à satisfaction de nos exigences".

Les bâches seront affichées à l’envers, aucune animation n’aura lieu à l’entrée des joueurs, et les supporters resteront silencieux durant les quinze premières minutes. Aucun doute : c’est bel et bien la crise sur le Rocher, et Sébastien Pocognoli ne semble pas, pour le moment, disposer des armes pour en sortir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Galatasaray
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

18:20
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
5
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

16:20
Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

16:00
Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

15:30
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

15:00
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
2
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
1
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

07/12
2
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
4
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
📷 Carl Hoefkens au bord du goufre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du goufre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

21:40
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 15
Brest Brest 1-0 Monaco Monaco
Lille OSC Lille OSC 1-0 Marseille Marseille
Nantes Nantes 1-2 Lens Lens
Toulouse Toulouse 1-0 Strasbourg Strasbourg
PSG PSG 5-0 Rennes Rennes
Nice Nice 0-1 Angers Angers
Auxerre Auxerre 3-1 Metz Metz
Le Havre Le Havre 0-0 Paris FC Paris FC
Lorient Lorient 1-0 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved