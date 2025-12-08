Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Malgré l'arrivée de Sébastien Pocognoli, l'AS Monaco n'y parvient toujours pas et a subi une nouvelle défaite, ce vendredi à Brest. Les Ultras de l'ASM ont publié ce dimanche un communiqué cinglant, réclamant le départ de la direction sportive.

Début octobre, Sébastien Pocognoli a été appelé à la barre pour sortir l’AS Monaco de la crise. Mais l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise peine à y parvenir et a une nouvelle fois été battu à Brest ce vendredi.

Ce revers maintient les Monégasques la tête sous l’eau. L’ASM occupe la septième place de Ligue 1, à onze points du leader, et n’a pas encore assuré son avenir en Ligue des Champions. C’en est trop pour les "Ultras Monaco 1994", qui ont publié un communiqué cinglant ce dimanche, réclamant la tête du directeur général Thiago Scuro.

Les Ultras Monaco réclament la tête de la direction

"Depuis des mois, nous espérons un sursaut, une prise de conscience, un minimum de lucidité dans la direction sportive de l’AS Monaco. Les propriétaires du club ont fait confiance à un modèle corporatiste du football. Mais force est de constater que ce modèle, basé sur la finance plutôt que sur le sportif, ne fonctionne pas", écrivent-ils.

"Dès le mercato estival, nous avons exprimé nos doutes et nos craintes : un effectif incohérent, des choix aléatoires, une vision sportive inexistante", poursuivent les Ultras, qui déplorent l’accumulation d’erreurs malgré leurs avertissements. Pour manifester leur mécontentement, ils ont annoncé une série de mesures qui entreront en vigueur "dès le match de Ligue des Champions contre Galatasaray ce mardi, et jusqu’à satisfaction de nos exigences".

Les bâches seront affichées à l’envers, aucune animation n’aura lieu à l’entrée des joueurs, et les supporters resteront silencieux durant les quinze premières minutes. Aucun doute : c’est bel et bien la crise sur le Rocher, et Sébastien Pocognoli ne semble pas, pour le moment, disposer des armes pour en sortir.



