Interview 🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard
Photo: © photonews
Le Standard a su relever la tête après son élimination en Coupe de Belgique. Les Rouches ont trop reculé en seconde période, estime Adnane Abid, mais ont affiché une mentalité irréprochable pour s'imposer au Jan Breydelstadion.

Adnane Abid n'a pas été l'auteur d'une grande prestation au Cercle de Bruges. Dans une équipe du Standard qui n'a pas beaucoup eu la possession du ballon et avec un rôle fort excentré, le Verviétois n'a pas vraiment réussi à faire parler la poudre. Il était toutefois satisfait, à notre micro, de la victoire du Matricule 16 au Jan Breydelstadion.

"On a eu des moments compliqués, on sait qu'on alterne le chaud et le froid. On essaye de trouver de la régularité et cette victoire fait du bien. C'est à nous de continuer de la sorte et de mettre les actes. Arrêter de parler et faire plus de prestations comme aujourd'hui, même si ce n'était pas facile. On savait qu'ils allaient rentrer fort dans les duels, mais on a répondu, on est rentrés dans le jeu et ça s'est bien passé."

Une discussion importante après l'élimination à Dender

La victoire, c'était en tout cas le plus important pour le Standard, qui sortait d'une élimination à Dender en Coupe de Belgique. En conférence de presse, Vincent Euvrard ne s'était pas montré tendre, assurant que l'ensemble de ses joueurs ne se donnait pas à 100 % quotidiennement. Une déclaration qui en a visiblement fait réfléchir quelques-uns.

"Une équipe comme le Standard aspire à gagner ce genre de matchs à Dender. On n'avait pas le droit à l'erreur, et on s'est trompés. On avait à cœur de réagir et on l'a fait d'une belle manière, en se battant ensemble. Ce n'était pas toujours très beau, on savait que le jeu du Cercle est très physique, mais on est parvenus à nous imposer."

"On s'est dit nos vérités. On sait se parler, se dire les choses. On aurait dû le faire plus tôt dans la saison, mais c'est bien de se les être dites enfin maintenant. Les paroles du coach nous ont aussi réveillés. Quand on entend ça, ça nous pique et on a à cœur de montrer encore plus. On a montré un beau visage, tout le monde s'est donné à 100 % et quand on le fait, les résultats suivent."

On doit garder un football dominant plus longtemps"

Le Standard s'est hissé dans le top 6 grâce à cette victoire au Cercle, mais a encore beaucoup de pain sur la planche. En seconde période, les Rouches ont beaucoup reculé et ont concédé trop d'occasions à leur adversaire. Si Vincent Euvrard évoquait une plutôt bonne gestion, Adnane Abid estime que l'équipe liégeoise aurait dû continuer à jouer plus haut pour définitivement tuer tout suspense.

"Je trouve qu'on a un peu trop reculé après l'heure de jeu, on aurait dû continuer ce qu'on faisait. C'est arrivé un peu souvent cette saison, mais on a tenu. On a encaissé ce but, mais le plus important, ce sont les trois points. Ce n'est pas de la peur, c'est plutôt inconsciemment qu'on a reculé. Il faut changer ça pour les prochains matchs et jouer un football dominant plus longtemps", a-t-il conclu.

@walfoot 🗣️ Adnane Abid : « On doit arrêter de parler et mettre les actes » #CERSTA #Standard #Abid ♬ son original - Walfoot
