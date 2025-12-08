"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

La Gantoise ne s'attendait pas au départ de son coach Ivan Leko pour le Club de Bruges ce lundi. Le président des Buffalos s'est confié à ce sujet.

C'est la véritable bombe qui est tombée en ce début de semaine : Nicky Hayen est limogé de son poste d'entraîneur des Blauw en Zwart et est remplacé par Ivan Leko, qui entraînait La Gantoise depuis le début de saison. Côté Buffalo, la surprise a été totale.

Le président de la formation gantoise, Sam Baro, est surpris : "Je viens d’apprendre par la presse que Nicky Hayen a été limogé par Bruges et qu’Ivan Leko lui succède. Je suis aussi surpris que tout le monde."

"Tout ce que je peux dire, c’est que le Club de Bruges ne nous a pas contactés," pointe-t-il ensuite au micro de Het Laatste Nieuws.

Les Buffalos devront s'activer pour trouver un remplaçant au tacticien croate. D'autant plus que ce dimanche, Gand reçoit l'Antwerp, qui semble petit à petit remonter la pente.

Bruges reçoit Arsenal ce mercredi

On ignore pour le moment qui sera sur le banc pour cette rencontre de championnat. Bruges, de son côté, reçoit Arsenal en Ligue des champions mercredi, et se déplace à Dender dimanche après-midi en championnat.