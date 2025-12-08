"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise ne s'attendait pas au départ de son coach Ivan Leko pour le Club de Bruges ce lundi. Le président des Buffalos s'est confié à ce sujet.

C'est la véritable bombe qui est tombée en ce début de semaine : Nicky Hayen est limogé de son poste d'entraîneur des Blauw en Zwart et est remplacé par Ivan Leko, qui entraînait La Gantoise depuis le début de saison. Côté Buffalo, la surprise a été totale.

Le président de la formation gantoise, Sam Baro, est surpris : "Je viens d’apprendre par la presse que Nicky Hayen a été limogé par Bruges et qu’Ivan Leko lui succède. Je suis aussi surpris que tout le monde."

"Tout ce que je peux dire, c’est que le Club de Bruges ne nous a pas contactés," pointe-t-il ensuite au micro de Het Laatste Nieuws.

Les Buffalos devront s'activer pour trouver un remplaçant au tacticien croate. D'autant plus que ce dimanche, Gand reçoit l'Antwerp, qui semble petit à petit remonter la pente.

Bruges reçoit Arsenal ce mercredi

Lire aussi… "On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges
On ignore pour le moment qui sera sur le banc pour cette rencontre de championnat. Bruges, de son côté, reçoit Arsenal en Ligue des champions mercredi, et se déplace à Dender dimanche après-midi en championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
La Gantoise
Nicky Hayen
Ivan Leko

Plus de news

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

19:30
1
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
8
OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

21:20
Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

21:00
Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

20:40
"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

20:20
Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

18:40
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

18:20
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

18:00
2
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

16:00
Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

16:20
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

15:30
Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

15:00
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
2
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
4
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
4
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
📷 Carl Hoefkens au bord du goufre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du goufre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved