Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

Quatre joueurs sont actuellement en tête du classement des buteurs. Mais avec 7 buts, aucun ne parvient vraiment à se démarquer.

L'an dernier, à pareille époque, des voix s'étaient déjà élevées pour s'inquiéter de ne pas voir d'attaquants profiter du début de saison pour s'envoler en tête de ce classement qui leur tient à coeur. Tolu Arokodare, Kasper Dolberg et Adriano Bertaccini en étaient à 10 buts en 17 matchs

Cette saison, après le même nombre de journées de championnat disputées, Raul Florucz, Jeppe Erenbjerg, Kevin Rodriguez et Omri Gandelman en sont chacun à 7 roses. Aucun des quatre n'a marqué ce weekend.

Qui pour prendre le taureau par les cornes ?

Le contraste est particulièrement frappant avec les grands championnats. En Espagne, Kylian Mbappé en est à 16 buts en 16 matchs. Même moyenne pour Erling Haaland de l'autre côté de la Manche (15 matchs, 15 buts). En Bundesliga, Harry Kane en est à 17 buts en 13 matchs. En Ligue 1, Mason Greenwood a scoré 10 fois en 15 matchs.

En Serie A, Lautaro Martinez atteint la moyenne d'un but tous les deux matchs (7 en 14 rencontres). Ce ne sont pas des exceptions : à part en Italie, leurs dauphins seraient meilleurs buteurs de Pro League, malgré plusieurs matchs disputés de moins.

L'idée n'est pas de dénigrer notre championnat ou les attaquants qui évoluent sur nos pelouses, mais de constater que les joueurs vivant pour le but se font plus rares en Belgique ces derniers mois. Cela se remarque facilement aux profils qui se partagent le trône de meilleur buteur : Raul Florucz commence ses actions depuis le flanc droit pour apporter des supériorités numériques sur le flanc.





Kevin Rodriguez est plus axial mais abat trop de sale boulot pour pouvoir normalement prétendre à un titre de meilleur buteur. Jeppe Erenbjerg est un ailier droit et n'a jamais atteint la barre des dix buts en championnat sur une saison. Omri Gandelman est un milieu infiltreur.

Où sont passés les Jérémy Perbet, Hamdi Harbaoui, Michael Frey et autres Paul Onuachu ? L'été dernier, plusieurs attaquants présentant un vrai instinct de buteur ont quitté nos pelouses. À commencer par Tolu Arokodare et Kasper Dolberg, déjà évoqués, mais aussi Nikola Stulic, Matija Frigan ou même Franjo Ivanovic et Andi Zeqiri, qui auraient pu avoir leurs chances au classement des buteurs vu la physionomie de cette saison.

Les renards des surfaces seraient-ils une espèce en voie d'extinction dans nos contrées ? Pas totalement. Mais force est de constater que des joueurs comme Jelle Vossen et Benito Raman ont de moins en moins l'occasion de se montrer. Des spécimens tels que Hyeon-gyu Oh et Keisuke Goto semblent avoir le flair nécessaire pour perpétuer la tradition. Mais le premier cité souffre de la forme fluctuante de Genk, tandis que le second ne s'est imposé comme titulaire qu'à la fin du mois de septembre et n'en est qu'à sa première saison en D1A.

Pour le reste, on constate que les attaquants doivent toujours plus élargir leur territoire de chasse. Devenir le premier défenseur de leur équipe par leur pressing et leur repli, venir proposer des solutions aux partenaires en difficulté : impensable de pouvoir camper dans la surface en se justifiant par ses buts comme cela a été le cas par le passé.

Il n'y a qu'à regarder les sacrifices consentis par des attaquants comme Wilfried Kanga ou Vincent Janssen, qui descendent très bas dans le jeu et manquent parfois de lucidité lorsqu'ils retrouvent leur environnement naturel. Plus que jamais, le salut pourrait venir de ces snipers décentrés, qui profitent des appels et des remises de leur numéro neuf pour s'ouvrir le chemin du but.

On pense aux actuels prétendants au Taureau d'or, mais aussi à d'autres mencaes venues du flanc ou de la deuxième ligne comme Christos Tzolis, Daan Heymans ou Adriano Bertaccini. Certains prétendront que le danger peut ainsi venir de partout, d'autres rétorqueront qu'une garantie de buts ne fait jamais de mal pour vivre une saison tranquille.