"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

Le RFC Liège a créé la surprise en s'imposant 2-0 face à Courtrai dimanche après-midi en Challenger Pro League. Gaëtan Englebert a réagi au succès de son équipe au micro de DAZN.

Gaëtan Englebert s’est montré satisfait, après quatre matchs de championnat sans succès (trois défaites et un nul) : "Je crois que cette victoire fait du bien à tout le monde, dans le club. Que ce soit les supporters, la direction ou même les investisseurs, tout le monde attendait ça depuis quelque temps."

"Aujourd’hui, les joueurs et le staff avaient besoin de bons résultats", pointe-t-il. "On sentait un peu de fatigue sur les deux ou trois dernières semaines. Mais on a bien préparé celui-ci et on a montré, pendant 90 minutes, qu’on avait seulement une envie : prendre les trois points ici à Rocourt."

Les consignes du coach étaient claires : "Beaucoup de courses, de motivation, d’engagement. On voulait montrer à l’adversaire que ce serait compliqué pour lui, et on l’a bien fait, aussi bien dans les courses défensivement qu’offensivement. On a été présents dans les duels et dans la mentalité."

Le RFC Liège plus motivé que Courtrai ?

Un RFC Liège qui s’est montré plus déterminé que son adversaire, souligne Gaëtan Englebert : "On marque sur corner parce qu’on en veut plus que l’adversaire. Souvent, en football, c’est juste ça. Donc oui, on est satisfaits de ce qu’on a montré aujourd’hui, en lien avec ce qu’on s’était fixé avant le match. J’espère que c’est parce qu’on a été bons. On les avait déjà observés, et c’est vrai qu’ils montrent souvent autre chose. Si on les a empêchés de développer leur jeu, tant mieux, c’est bien pour nous."



Les Sang et Marine espèrent évidemment enchaîner : "Quand l’adversaire est un peu moins bien, il faut être capable d’en profiter, et c’est ce qu’on a su faire aujourd’hui. On va pouvoir préparer sereinement les deux derniers matchs de l’année. On a plus ou moins 10 jours pour se préparer, il faudra remettre les mêmes ingrédients contre Lokeren pour aller chercher encore trois points. Si on termine bien cette série, on aura réalisé une très bonne première partie de saison."