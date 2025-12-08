Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Demain, l'Union Saint-Gilloise accueillera l'Olympique de Marseille au Lotto Park. Un match classé à haut risque.

Mardi, l'Union Saint-Gilloise disputera le troisième de ses quatre matchs de Ligue des Champions au Lotto Park. Mais plus que face à Newcastle, l'Inter ou l'Atalanta, la rencontre fait craindre une situation chaotique autour du stade.

Le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps a signé un arrêté sur base d'informations inquiétantes transmises par la police. Les risques seraient bien élevés de voir des individus sans ticket se regrouper autour du stade pour chercher la confrontation.

Un dispositif policier renforcé

Se déplacer à Bruxelles n'est pas anodin pour les Marseillais. Les supporters d'Anderlecht conservent une grande amitié avec leurs homologues de Lyon, le grand rival de l'OM. Le niveau d'alerte est donc maximal dans la capitale.

Les mesures décrites dans l'arrêté sont drastiques : tout supporter non muni d’un ticket est interdit dans le périmètre dessiné autour du Lotto Park depuis ce matin jusqu’au mercredi 10 décembre à 8h. Les forces de l'ordre sont autorisées à procéder à des arrestations administratives pour toute infraction à cette interdiction.



Une zone d'interdiction du même ordre a été décidée autour du Parc Duden, où se déroulera la rencontre de Youth League entre Saint-Gillois et phocéens, un match qui se déroulera sans supporter visiteur. Reste à espérer que Bruxelles sorte sans casse de ces deux rencontres, après avoir déjà dû panser ses plaies suite à des incidents liés à des matchs de football ces derniers mois.