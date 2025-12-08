Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 325

Demain, l'Union Saint-Gilloise accueillera l'Olympique de Marseille au Lotto Park. Un match classé à haut risque.

Mardi, l'Union Saint-Gilloise disputera le troisième de ses quatre matchs de Ligue des Champions au Lotto Park. Mais plus que face à Newcastle, l'Inter ou l'Atalanta, la rencontre fait craindre une situation chaotique autour du stade.

Le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps a signé un arrêté sur base d'informations inquiétantes transmises par la police. Les risques seraient bien élevés de voir des individus sans ticket se regrouper autour du stade pour chercher la confrontation.

Un dispositif policier renforcé

Se déplacer à Bruxelles n'est pas anodin pour les Marseillais. Les supporters d'Anderlecht conservent une grande amitié avec leurs homologues de Lyon, le grand rival de l'OM. Le niveau d'alerte est donc maximal dans la capitale.

Les mesures décrites dans l'arrêté sont drastiques : tout supporter non muni d’un ticket est interdit dans le périmètre dessiné autour du Lotto Park depuis ce matin jusqu’au mercredi 10 décembre à 8h. Les forces de l'ordre sont autorisées à procéder à des arrestations administratives pour toute infraction à cette interdiction.


Une zone d'interdiction du même ordre a été décidée autour du Parc Duden, où se déroulera la rencontre de Youth League entre Saint-Gillois et phocéens, un match qui se déroulera sans supporter visiteur. Reste à espérer que Bruxelles sorte sans casse de ces deux rencontres, après avoir déjà dû panser ses plaies suite à des incidents liés à des matchs de football ces derniers mois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Union SG

Plus de news

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
2
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

21:40
Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

19:00
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20
🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

21:00
Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

20:20
🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

20:40
Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

20:00
🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

19:30
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
1
À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

18:20
Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

17:55
La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale" Réaction

La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

15:45
Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved