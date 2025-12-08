Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom dirigera la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'Olympique de Marseille. Mercredi, c'est un arbitre réputé pour sa sévérité mesurée qui sera aux commandes du match Club de Bruges - Arsenal.

L'Union Saint-Gilloise recevra l'Olympique de Marseille lors de la sixième journée de la Ligue des Champions, ce mardi soir. Les hommes de David Hubert sont dans l'obligation de s'imposer s'ils veulent encore espérer terminer la phase de ligue dans le top 24.

Cette rencontre sera donc terriblement importante, puisque l'Olympique de Marseille est également obligé de décrocher un résultat à Bruxelles pour ne pas se retrouver dos au mur avant les deux dernières journées. C’est donc un arbitre de renom que l’UEFA a désigné pour diriger ce match.

Il s’agit de João Pinheiro, un Portugais de 37 ans qui compte déjà une certaine expérience sur la scène européenne. La saison dernière, il avait notamment arbitré le 1/8e de finale de la compétition entre le Club de Bruges et Aston Villa, perdu 1-3 par les Blauw & Zwart. Cette saison, il a dirigé la rencontre entre Naples et Francfort (0-0), la victoire du Bayer Leverkusen à Manchester City (0-2), ainsi que la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham, remportée par les Parisiens aux tirs au but.

Un arbitre qui donne peu de cartons pour Bruges - Arsenal

Mercredi soir, la rencontre entre le Club de Bruges et Arsenal sera dirigée par l’Allemand Sven Jablonski (37 ans), qui n’a pas brandi le moindre carton lors de sept matchs de Bundesliga cette saison.

Lire aussi… "Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess›

Il s’agit d’un arbitre qui ne distribue pas facilement les sanctions. En 115 rencontres de Bundesliga, il n’a montré que trois cartons rouges directs et a exclu quatre joueurs pour une seconde carte jaune. Il n’a donné aucune carte rouge directe lors de six de ses neuf saisons dans le championnat d’Allemagne.