Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Les joueurs de Malines n'ont visiblement pas apprécié l'attitude de leurs homologues carolos après leur qualification en Coupe de Belgique jeudi. Le KaVé tenait donc à prendre sa revanche face aux Zèbres, et y est parvenu.

Ce dimanche, Malines a pris sa revanche sur le Sporting Charleroi, qui avait éliminé le KaVé en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique jeudi dernier. Les Malinois tenaient à ne pas perdre deux fois de suite contre les Zèbres… d’autant plus en raison de l’attitude de Charleroi après leur qualification.

"J’ai eu l’impression que Charleroi se prenait pour Barcelone après le match de jeudi. Cette fois, ils n’étaient certainement pas Barcelone, ce qui est déjà une bonne chose. Ce dimanche, ils ressemblaient plutôt au Malines de jeudi, et nous, nous ressemblions davantage au Charleroi de ce même match", a lancé Fredrik Hammar dans la zone mixte de l’AFAS Stadion.

Malines n'a pas apprécié l'attitude de Charleroi

La rencontre a offert un tout autre visage, avec une prestation malinoise bien mieux maîtrisée. "Leur seul argument était les phases arrêtées et les contres. S’ils nous ont sous-estimés après leur qualification ? Je ne sais pas ce qu’ils pensent. Nous sommes au-dessus d’eux au classement, je ne vois donc pas comment ils pourraient nous sous-estimer."

Cinquième, Malines a même creusé l’écart et compte désormais huit points d’avance sur Charleroi. "Ils sont toujours derrière nous. S’ils nous ont sous-estimés, c’est qu’ils ont des problèmes mentaux. Mais dans ce match, c’est clair : la pression sur le ballon et l’intensité ont fait la différence."



Selon Hammar, un état d’esprit revanchard a permis aux Malinois de s’imposer ce dimanche. "Jeudi, nous commencions chaque pressing à dix mètres de notre adversaire. Ce dimanche, c’était à moins de cinq mètres. Ça change évidemment la donne", a conclu le Suédois.