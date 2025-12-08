Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Revenu de sa blessure fin octobre, Julien Duranville n'a toujours pas disputé la moindre minute de Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Son entraîneur, Niko Kovac, s'est exprimé sur sa situation et n'a pas été très rassurant.

Parti du Sporting d’Anderlecht dès l’âge de 16 ans pour rejoindre le Borussia Dortmund contre 8,5 millions d’euros, Julien Duranville n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de sa carrière.

Arrivé dans la Ruhr en janvier 2023, l’ailier gauche n’a pris part qu’à 27 rencontres avec l’équipe première du BVB depuis son arrivée, la majorité dans un rôle de remplaçant. Cette saison, le jeune Diable Rouge (deux sélections sous les ordres de Domenico Tedesco) a complètement disparu des radars.

Il a cependant quitté l’infirmerie du Borussia Dortmund fin octobre après une nouvelle blessure qui avait mis son début de saison en péril. Désormais apte à jouer, Julien Duranville n’a fait partie du groupe qu’à une seule reprise, le 29 novembre, mais n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu. Le reste du temps, il ne figure même pas sur la feuille de match.

Que se passe-t-il avec Julien Duranville ?

Que se passe-t-il donc avec l’ancien joyau du Sporting d’Anderlecht, qui n’a disputé que deux matchs de Coupe du monde des clubs pendant l’été et deux matchs de troisième division avec l’équipe B de Dortmund cette saison ? Son entraîneur, Niko Kovac, s’est exprimé sur la situation en conférence de presse et ne s’est pas montré très positif.

"La concurrence est très forte dans l’équipe. C’est difficile pour lui d’y trouver sa place. Nous sommes au BVB : il y a de très bons joueurs et il en fait partie, mais les autres sont meilleurs", a-t-il déclaré, selon la retranscription de Sky Sports. Julien Duranville ne semble donc pas près de recevoir une nouvelle chance à Dortmund et pourrait envisager un départ en janvier pour récupérer du temps de jeu.



