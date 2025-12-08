Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Photo: © photonews

La 17e journée de championnat a été marquée par quelques matchs prolifiques. En voici, comme chaque lundi, notre onze type.

Gardien

Qui d'autre que Davy Roef ? Sans lui, il n'aurait pas fallu attendre le but très litigieux de Kevin Mac Allister pour voir l'Union Saint-Gilloise égaliser contre Gand. Le portier des Buffalos a longtemps retardé l'échéance, dégoûtant notamment Promise David et Raul Florucz en face-à-face. Neuf arrêts au total et une place bien méritée dans ce onze idéal.

Défenseurs

Sur la droite, Thibo Somers a sans doute livré son meilleur match de la saison avec l'Antwerp. Son ouverture du score en pleine lucarne a posé les bases de la victoire 3-0 contre Genk. Il aurait ensuite dû être crédité d'un assist, mais Vincent Janssen a manqué l'immanquable au second poteau.

Dans l'axe de la défense, Kevin Mac Allister a ramené un point pour l'Union contre Gand. Au-delà de la polémique liée à sa faute de main au départ de l'action qui amène le but, l'Argentin est le défenseur le plus fiable de l'équipe depuis des mois et symbolise cette hargne pour passer devant son homme, que ce soit dans son rectangle ou celui de l'adversaire.

À ses côtés, Ibe Hautekiet a lui aussi rassuré sa défense, celle du Standard. L'ancien espoir du Club de Bruges prend de plus en plus de place chez les Rouches. Il a ponctué sa bonne prestation face au Cercle en provoquant le but contre son camp d'Edgaras Utkus.

Côté gauche, on retrouve Mathis Servais. On vous le concède, le Namurois n'est pas un arrière droit. Et pourtant, c'est à cette place qu'il a évolué contre Charleroi. Pour un dépannage, il s'en est plus que bien tiré. Ses centres du gauche étaient très dangereux, il a également contribué au match assez discret des Carolos, qui n'ont pas cadré un seul tir.

Lire aussi… Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Milieux de terrain

Dans l'entrejeu, Arthur Piedfort a idéalement lancé Westerlo contre Anderlecht. On pouvait se demander comment les Campinois réagiraient à un milieu de terrain composé de Nathan De Cat, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens. Piedfort a répondu après 38 secondes en passant devant De Cat pour ouvrir le score. De quoi lancer un match de patron.

Il est accompagné par son compère Isa Sakamoto. Le Japonais n'est peut-être pas celui qui fait le plus dans l'équipe, mais il est diablement redoutable. Ses déplacement pour s'isoler entre les lignes ont été un tourment pour Anderlecht, comme il l'a déjà pour d'autres équipes cette saison. Et ce n'est pas sa technique en mouvement qui viendra gâcher la fête. Un assist face aux Mauves, une bilan qui aurait pu être plus important avec un peu de réussite.

Autre créateur nippon à son avantage ce weekend, Ryotaro Ito figure lui aussi dans notre onze type. Le maître à jouer de Saint-Trond a encore été irrésistible contre le Club de Bruges. Plus que son penalty transformé pour permettre aux siens de passer devant en première mi-temps, c'est la qualité de ses passes vers l'avant qui a régalé, son tir repoussé par le gardien brugeois est également à l'origine de l'égalisation.

Attaquants

En pointe, Nacho Ferri confirme ses progrès réalisés depuis la saison dernière à Courtrai. L'Espagnol de 21 ans n'a pas son pareil pour bouger une défense, Lucas Hey l'a appris à ses dépens. Pour un joueur de son gabarit, il n'est pas non plus des plus maladroit balle au pied et l'a prouvé face à Anderlecht.

A ses côtés, le quatrième et dernier joueur de Westerlo à figurer dans notre onze ne pouvait autre qu'Allahyar Sayyadmanesh. L'Iranien est en mission pour gagner sa place pour la Coupe du Monde et y défier les Diables Rouges. Un match plein face aux Anderlechtois, avec deux buts, et des appels qui ont rendu fou Ilay Camara.

Qui pour compléter notre trio offensif ? Il y avait l'embarras du choix. Raul Florucz a sorti son meilleur match depuis des semaines avec l'Union. Un poteau, un but annulé, un autre dont la privé Roef de toute justesse : l'Autrichien aurait pu planter un triplé mais s'en va sans le moindre but. Vincent Janssen aurait aussi pu prétendre à une place, mais son énorme raté le déssert.

Nous avons donc opté pour Timothé Nkada. L'attaquant français avait marqué son premier but avec le Standard en Coupe, il a récidivé face au Cercle, avec un magnifique lob. Sa vitesse permet au Standard de se montrer plus dangereux en profondeur, il s'est également démarqué par sa conservation du ballon dans des situations pourtant difficiles.

