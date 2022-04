Virgil van Dijk se méfie terriblement de Villarreal : "Une formation très compliquée à bouger"

Ce mercredi soir, Liverpool recevra Villarreal lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Virgil van Dijk est très impressionné par la force collective que dégage Villarreal, adversaire de Liverpool mercredi soir (21h00) en demi-finale aller de Ligue des champions. "Ce match s'annonce très difficile car Villarreal est une formation très compliquée à bouger. J'ai pu visionner les deux matchs des quarts de finale des Espagnols face au Bayern Munich et je peux dire que c'est une équipe fantastique défensivement, avec l'incroyable charnière que forment Raul Albiol et Pau Torres. Les hommes d'Emery sont redoutables : ils abattent beaucoup de travail, ont de l'expérience des Coupes d'Europe et, surtout, excellent collectivement", a souligné le défenseur central des Reds.

"La défense de Villarreal n'est pas, et de loin, son unique atout. Au milieu, les Espagnols peuvent notamment compter sur le calme et le toucher de balle de Parejo, alors qu'en attaque Gerard Moreno peut te surprendre à tout moment. Et je n'oublierais pas de parler de Danjuma, que nous connaissons bien en Angleterre depuis son passage à Bournemouth. Nous n'écoutons pas ceux qui disent que nous sommes favoris face à Villarreal. En demi-finale, tu ne peux pas avoir d'adversaire facile. Et Villarreal ne sera assurément pas un adversaire facile, j'en suis convaincu, que ce soit ce mercredi à Anfield ou au retour, la semaine prochaine, en Espagne", a conclu le Néerlandais.