La grosse boulette d'Azpilicueta contre Everton

Le capitaine de Chelsea a littéralement offert le but de la victoire à Everton, dimanche après-midi.

César Azpilicueta est plutôt du genre fiable à Chelsea, où il évolue depuis presque dix ans et où il porte désormais le brassard de capitaine. Mais ce dimanche, sur la pelouse d'Everton, l'expérimenté défenseur espagnol a eu un moment d'absence qui coûte cher.

Le capitaine des Blues a traîné à dégager et Richarlison en a profité. Le Brésilien lui a subtilisé le ballon avant d'aller tromper Edouard Mendy. Un but, le seul du match, qui permet à Everton de se replacer dans la course au maintien.