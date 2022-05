Mohamed Salah prévient le Real Madrid

Mohamed Salah (29 ans, 12 matchs et 8 buts en LdC cette saison) avait annoncé qu’il souhaitait retrouver le Real Madrid. Après la qualification du club madrilène ce mercredi, l’Egyptien a lancé un avertissement à la Casa Blanca.

"Nous avons un compte à régler", a écrit l'ailier des Reds sur Twitter. Pour rappel, Salah, blessé à l’épaule après un contact litigieux avec Sergio Ramos, avait dû quitter la pelouse en larmes dès la 31e minute de cette précédente finale.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78