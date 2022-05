Hein Vanhaezebrouck et la polémique sur l'arbitrage : "Ils tirent sur celui qui dénonce"

Hein Vanhaezebrouck est revenu sur les possibles sanctions supplémentaires prises à son encontre après ses déclarations contre l'arbitrage.

En conférence de presse ce vendredi avec Hein Vanhaezebrouck, ça a plus parlé arbitrage et polémique que football. Le coach de La Gantoise, déjà suspendu pour le match contre Charleroi le week-end dernier pour ses contestations envers l'arbitrage contre Genk, serait dans le collimateur du parquet qui requerrait jusqu'à 3 matchs de suspension supplémentaires.

"Je n'ai plus peur en Belgique. Cela ne m'étonne même pas qu'il s'agisse de déclarations dans une interview. Les journaux devront faire attention, bientôt plus rien ne sera autorisé à paraître. Il est problématique que je ne sois plus autorisé à le dire, car je ne fais qu'énoncer les faits. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre propose des chiffres que c'est la vérité. Il y a suffisamment de preuves pour réfuter cela. Alors ils tirent maintenant sur le messager, le dénonciateur", a-t-il déclaré selon le Nieuwsblad.

"Je n'ai rien dit le week-end dernier, mais tout a été confirmé à plusieurs reprises. Il y a eu cinq matchs et cinq erreurs cruciales ont été commises. Confirmé par une partie du département des arbitres. C'est un tiers de toutes les erreurs commises en une saison entière, en 300 matches. Cela ne s'était pas produit les semaines précédentes. Surtout pas si vous n'avez fait que 16 erreurs en une saison entière. Ensuite, il est très difficile que vous en fassiez maintenant cinq", s'est défendu le coach des Buffalos.

Un arbitre qui ne performe pas est maintenant promu dans des matchs plus importants

Hein Vanhaezebrouck veut contester le système actuel. Pour lui, ces polémiques autour de l'arbitrage étaient "prévisibles".

"Je ne me sens pas spécifiquement visé, mais nous nous sentons tous visés au sein de la Gantoise. Au passage, cela dépasse La Gantoise, d'autres clubs ont aussi le sentiment qu'il se passe des choses qui ne sont plus normales. J'ai ensuite lu des choses que les joueurs et les entraîneurs cachent leurs échecs derrière un arbitre. Un joueur qui joue mal deux matchs, vole sur le banc. Ensuite, il a la chance de se battre à nouveau dans l'équipe. Un entraîneur peut tout faire parfaitement, mais si les résultats ne suivent pas, il part."

"Si un arbitre n'a pas performé dans le passé, il a été mis au repos ou a dû siffler des matchs moins difficiles. Maintenant, ils sont promus dans des matchs plus importants, c'est le monde entier à l'envers. Que nous reste-t-il alors pour y remédier ? Si vous voyez ce qui s'est passé dans ce match de haut niveau, c'était prévisible."

Et HVH d'ajouter : "Je reçois des réactions de tout le monde, tout le monde soutient ma façon de relever cela. Dommage qu'il n'y ait pas plus de clubs qui le fassent publiquement. Certains seront probablement rappelés parce qu'ils n'ont pas été dans la même situation que la nôtre. Nous avons été sérieusement ciblés. Mais ce serait bien si nous donnions tous un signal. Et pas seulement un soutien en coulisses. Les supporters d'autres clubs soulèvent également cette question. On ne peut pas rester aveugle."

Des mots forts, qui appellent à une réaction rapide...