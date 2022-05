Dessers double buteur, fin de match folle entre Feyenoord et le PSV

Récemment qualifié en finale de Conference League, Feyenoord Rotterdam était tout proche de s'incliner cet après-midi face au PSV Eindhoven.

Un doublé de la star Cody Gakpo (16e et 29e) avait bien lancé le PSV, sans Vertessen et avec le jeune Delanghe sur le banc.

Alors que le score était encore de 0-2 et que l'on jouait les dernières minutes du match, Cyriel Dessers est une nouvelle fois sorti de sa boîte. Il a d'abord réduit la marque à la 86e puis a égalisé à la 90e+7 (!) sur penalty !

Le PSV manque l'occasion de revenir à deux points du leader, l'Ajax, tenu en échec par l'AZ Alkmaar (2-2). Feyenoord est 3e, à 7 points de son adversaire du jour. Il reste deux journées de championnat en Eredivisie.

Er zijn maar weinig zekerheden in het leven... maar @CyrielDessers die de Kuip in vuur en vlam zet, is er één van! 🏟🔥 pic.twitter.com/KvUExP1NAm