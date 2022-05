🎥 Liège prend le dessus sur Knokke et commence idéalement son tour final

Une victoire capitale pour les Sang et Marine.

Le RFC Liège s'est imposé ce dimanche face à Knokke lors du tour final en National 1. Les Sang et Marine ont mené au score de deux buts (via Perbet et Mouchamps) et ont résisté jusqu'au bout après la réduction de l'écart à la 67e (via Samyn).

De belles scènes de communion entre les joueurs et leurs supporters après le coup de sifflet final.

Liège compte deux points d'avance sur Dender (vainqueur de Dessel sur le score de 1-3), quatre sur son adversaire du jour ainsi que Dessel.