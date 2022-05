Moises Caicedo, de la misère du Beerschot aux étoiles de la Premier League

Moises Caicedo vient d'enchaîner sa sixième titularisation consécutive en Premier League. Hier après-midi face à Manchester United, il en a d'ailleurs profité pour ouvrir son compteur personnel.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Moises Caicedo vit une saison aux sentiments divergents. Après avoir coulé lors du premier tour avec une équipe cataclysmique du Beerschot, l'international équatorien (20 sélections, deux buts) est retourné à Brighton cet hiver où il a entamé le deuxième tour sur le banc, à l'exception d'une demi-heure reçue durant le mois de février à Tottenham en FA Cup. Mais depuis le 9 avril dernier et sa première titularisation en Premier League face à Arsenal, où il en a profité pour délivrer une passe décisive qui a permis aux Seagulls de s'imposer 1-2, le joueur de 20 ans n'a presque plus quitté le onze de base de Graham Potter.

Hier après-midi, l'homme du moment, comme il est désormais appelé dans la ville balnéaire du sud de Londres, a inscrit son premier but de sa carrière en Premier League lors de la large victoire des siens face à Manchester United (4-0). Repositionné un cran plus bas, soit juste devant la défense, Moises Caicedo permet à son équipe de réaliser un excellent 13/18 et de rêver encore d'Europe, alors que les hommes de Graham Potter restaient sur un famélique 1/21 avant sa première titularisation.