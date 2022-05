Tarik Tissoudali sur une pente descendante ? "Si vous voulez un nouveau ou un meilleur contrat, vous devez être constamment performant"

Tarik Tissoudali vit des moments difficiles à La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck a également commenté l'affaire de l'international marocain dont le contrat court jusqu'en juin 2023.

Est-ce que Tissoudali a des soucis avec son contrat ? "Il a fait un mois de Ramadan, cela a eu un impact sur lui et sur ses performances. C'est fini depuis une semaine et c'est un peu mieux qu'avant", a déclaré Hein Vanhaezebrouck.

Un contrat ?

"Il faut aussi lui laisser du temps pour qu'il s'améliore, mais j'aimerais quand même voir quelque chose en cette fin de saison. Si vous voulez renouveler ou améliorer votre contrat, vous devez être performant et vous ne pouvez pas vous fier aux performances passées. Il faut montrer encore et encore que vous êtes super important pour l'équipe et que vous pouvez être performant de manière constante. Je crois qu'il est capable de montrer un peu plus les qualités qu'il a vraiment."