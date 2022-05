🎥 Yannick Carrasco offre le derby à l'Atlético

Le Real Madrid avait décidé de faire tourner (et pas qu'un peu).

Carlo Ancelotti avait décidé d'aligner un 11 assez inédit pour ce derby de Madrid. Le banc avait en effet de quoi faire saliver: Benzema, Modric, Vinicius et même notre Courtois national étaient réservistes. La rencontre n'a cependant pas été déséquilibrée.

Il n'y aura cependant eu qu'un seul but dans ce duel et il est tombé juste avant la pause. Il a été marqué par Yannick Carrasco sur penalty. Ces trois points permettent à l'Atlético de prendre 6 points d'avance sur le Betis et donc d'être en bonne position pour l'obtention de la quatrième place, synonyme de Ligue des Champions.