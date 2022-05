Sampaoli va-t-il rester à Marseille? Il donne son avis

Une deuxième place au classement et une demi-finale de la Conference League pour l'OM, est-ce un bilan suffisant?

Publiquement, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a confirmé son envie de prolonger le contrat de son entraîneur Jorge Sampaoli, actuellement lié jusqu'en juin 2023. Mais de son côté, le technicien argentin, concentré sur cette fin de saison, refuse pour l'instant de se préoccuper de son cas personnel.

"J'ai une très bonne relation de respect avec le président et le propriétaire, une relation sincère. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais personnellement, je me concentre seulement sur les deux prochains matchs. Je ne veux pas avoir une distraction car si je commence à penser au futur, je vais moins me concentrer sur le présent. Je ne veux pas nuire à nos objectifs, avec cette 2e place qui va encore être difficile à obtenir. Dans 10 jours ou juste après la fin de la saison, nous allons discuter du meilleur pour le club, pour moi. Ce que le club peut m'offrir, et ce que je peux offrir au club. J'ai un grand respect et je m'entends très bien avec le président. On va d'abord se concentrer sur la fin de la saison pour voir comment on peut résoudre tout ça", a temporisé le coach de l'OM face à la presse ce jeudi.