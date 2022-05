Thomas Meunier de retour à l'entraînement collectif au Borussia Dortmund

Bonne nouvelle pour Thomas Meunier, absent depuis de longs mois au Borussia Dortmund.

Thomas Meunier (30 ans) n'a plus joué depuis le 24 février dernier. Le latéral droit des Diables s'est occasionné une déchirure musculaire en Europa League, contre les Glasgow Rangers, et n'est pas revenu depuis. Un coup dur alors que le joueur revenait à peine d'un problème musculaire. Alors que la saison touche à sa fin (et qu'une période internationale approche), Meunier est désormais de retour à l'entraînement.

Le Borussia Dortmund a annoncé ce retour via deux photos de son back droit à l'entraînement. Thomas, cependant, ne devrait pas revenir pour la rencontre de ce samedi face au Hertha Berlin. Roberto Martinez sera cependant attentif à ses progrès en vue des rencontres de Ligue des Nations début juin.