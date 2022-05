Bagarre entre deux cadres au centre d'entraînement de Manchester United

Les Mancuniens vivent l'une des saisons les plus catastrophiques de leur Histoire.

Cette saison, le Théâtre des Rêves n'a jamais aussi mal porté son nom. Alors que l'équipe enchaine les contre-performances sur la pelouse, en témoigne le revers encaissé face à Brighton (4-0), la tension monte de jour en jour en coulisses. Après les manifestations du début de l'année contre la direction, l'alerte à la bombe d'Harry Maguire et les divergences dans le vestiaire autour de Cristiano Ronaldo, une nouvelle bagarre a perturbé l'entraînement des Mancuniens, selon The Sun. D'après le média anglais, deux cadres seraient à l'origine de cette violente altercation et ont dû être écartés par le reste du groupe. The Sun ajoute que les autres joueurs ont été stupéfaits par la scène.

Alors que la fin de saison approche et que Manchester United doit encore sauver une partie des meubles en assurant la qualification pour l'Europa League, le torchon continue de brûler en coulisses.