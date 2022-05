🎥 Sochaux accède au tour suivant du barrage pour la Ligue 1 au terme d'un scénario rocambolesque !

C'est donc Sochaux qui rencontrera Auxerre au prochain tour du barrage pour la montée en Ligue 1. Le Paris FC a vendangé comme rarement en première période, ratant un penalty à la 3e, marquant à la 8e, puis en loupant à nouveau un coup de pied de réparation à la 12e...avant d'être réduit à 10 à la 43e. Et puisque cette première période n'était pas encore assez folle, Sochaux est revenu au score à la 45e + 1 !

Alors que l'on se dirigeait vers les prolongations, Maxime Do Couto a décidé du match d'une frappe exceptionnelle à la 90e + 1 !!! Le vainqueur du prochain tour rencontrera ensuite le 18e de Ligue 1.

Sensational goal to win it in the final kick of the game for Sochaux. This is just the start for them as they travel to Auxerre. The winner of that will play the 18th-placed Ligue 1 team. https://t.co/n59sn8Ze74