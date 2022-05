Voici les chiffres fous du salaire offert à Kylian Mbappé par le Real Madrid

Pour la presse espagnole, il n'y a plus aucun doute : l'attaquant du Paris Saint-Germain libre au terme de la saison, va rejoindre le Real Madrid.

D'après les informations du quotidien madrilène AS ce mardi, le Real Madrid va dépenser sans compter pour s'attacher les services de Kylian Mbappé (23 ans, 34 matchs et 25 buts en L1 cette saison).

Avec un contrat entre 4 et 6 ans, le natif de Bondy devrait percevoir un salaire annuel estimé entre 40 et 60 millions d'euros (selon des primes) avec un chèque à la signature évalué à 100 M€ ! Sans surprise, avec un tel bail, le Français deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire de la Casa Blanca. De plus, Mbappé aurait réussi à négocier pour conserver 80% de ses droits à l'image, un privilège qui n'était même pas accordé à Cristiano Ronaldo (60%) par le passé.