Gaëtan Englebert satisfait de ses troupes : "Nous sommes déjà concentrés sur notre prochaine rencontre"

Le RFC Liège n'a fait qu'une bouchée de Dessel Sport (4-0) ce mercredi soir à Rocourt lors de la quatrième journée des Playoffs 1 de Nationale 1.

Le RFC Liège a rapidement plié la rencontre contre Dessel Sport en menant 3-0 avant le quart d'heure de jeu. Juste avant la pause, les Liégeois avaient enfoncé le clou avec un quatrième but. Le score n'évoluera pas en seconde période. "Nous avons fait un bon match face à une équipe qui était un peu affaiblie aujourd'hui. Mais avec la pression exercée en début de rencontre et le public présent, nous nous sommes facilités la tâche en mettant au fond nos premières occasions. Une victoire méritée", confie Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

Le coach des Sang et Marine en a profité pour faire cinq changements avant l'heure de jeu afin de préserver des pièces majeures avant la réception de Dender dimanche prochain. Toutefois, Liège a continué de pousser. "Tous les joueurs qui sont montés au jeu ont démontré que nous pouvions continuer de compter sur eux. Cette mentalité fait la différence depuis plusieurs semaines. Il y a beaucoup de qualités dans ce groupe", souligne le T1 du matricule 4.

Le RFC Liège a enregistré sa première clean sheet de ce Tour final. "C'est important aussi. Nous n'avons quasiment pas donné d'occasion à notre adversaire. Nous sommes déjà concentrés sur notre prochaine rencontre. Nous voulons enchaîner et de plus, le public sera de nouveau bien présent. Au vu de notre forme physique et mentale, nous sommes en mesure de faire un bon match et un bon résultat", conclut Englebert.