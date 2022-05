Roberto Martinez sur les débutants, les absences et la forme d'Eden : "Il se sent à nouveau libre"

Beaucoup de choses à dire quant à cette sélection de Roberto Martinez. Eden Hazard est présent, au contraire de Benteke et Origi. Et aussi, une première sélection pour Onana et Openda !

Roberto Martinez a abordé toutes ces questions lors de sa conférence de presse. En commençant par répondre à propos de la présence d'Onana et Openda chez les Diables Rouges. "Ce sont de nouveaux noms chez les Diables, mais pas de nouveaux noms pour l'équipe nationale. Ce sont deux garçons qui suivent leur propre chemin et qui ont eu beaucoup de succès chez les U21. C'est une sélection bien méritée pour eux, au bon moment." Benteke et Origi ne doivent pas trop s'inquiéter malgré leur non-sélection, estime le sélectionneur national. "Grâce à la manière dont nous travaillons depuis deux ans, nous avons augmenté le nombre de joueurs. Il y a peut-être quinze joueurs qui n'ont rien fait de mal et qui ne sont pas dans la sélection. Nous avons choisi les joueurs de cette sélection pour une raison précise, en tenant compte également des adversaires que nous allons affronter." "Les joueurs qui sont écartés de la sélection n'ont rien fait de mal", a ensuite souligné Martinez. "Si vous ne jouez pas dans un contexte de club, bien sûr que vous ne pouvez pas vous montrer. Nous connaissons bien Christian et Divock. Ce sont toujours des joueurs sur lesquels nous comptons pour l'avenir." © photonews Visiblement, l'Espagnol compte une nouvelle fois sur Eden Hazard. "La plaque métallique dans sa cheville était une préoccupation pour Eden. Parfois, il faut écouter son corps. Maintenant, il se sent à nouveau libre. Il ne fera plus de mauvaises réactions. Il a deux semaines pour se préparer et peut-être aussi jouer un rôle dans la finale de la Ligue des Champions."

