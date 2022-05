Un coéquipier de Tielemans se fait recadrer par Leicester City après avoir apporté son soutien à Idrissa Gueye

Le joueur du Paris Saint-Germain est impliqué dans une polémique depuis son refus de jouer le match contre Montpellier (4-0) en Ligue 1, placé sous le signe de la journée contre l'homophobie, afin de ne pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel pour des raisons religieuses.

Le milieu de Leicester City Nampalys Mendy (29 ans, 12 matchs en Premier League cette saison) a apporté son soutien au joueur du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye dans un message publié sur le réseau social Instagram en inscrivant : "De tout cœur avec toi".

Mais dans la foulée, l'international sénégalais a été rappelé à l'ordre par le club anglais. "Le club a discuté avec Mendy et de la potentielle interprétation de son message, qui a depuis été supprimé. Il n’avait pas l’intention d’offenser ou de suggérer qu’il partage une opinion en opposition à l’engagement de longue date du club en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Le Leicester City Football Club se tient aux côtés de la communauté LGBTQ+ et est fier du travail entrepris ces dernières années pour créer un environnement sûr et inclusif", peut-on lire dans un communiqué officiel.