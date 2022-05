🎥 Patrick Vieira s'en prend à un supporter d'Everton après l'envahissement de terrain

Everton a réussi l'exploit de remonter un retard de deux buts pour s'offrir une victoire 3-2 face à Crystal Palace à domicile jeudi soir. Un succès qui a ouvert les portes du maintien pour les Toffees et qui a lancé un envahissement de terrain de la part des supporters du club.

Alors que la rencontre était terminée, un supporter d'Everton s'est empressé de venir chambrer Patrick Vieira. Cependant, l'entraîneur de Crystal Palace ne s'est pas laissé faire et a répondu physiquement à cette provocation.

Espérons que ce jeune supporter ne s'appelle pas Roy Keane...

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the floor tonight

