Serie A : la Roma valide le top 6 en déplacement au Torino

La Roma ne tremblera pas ce week-end. Les hommes de José Mourinho ont été l'emporter au Torino, assurant le top 6.

Avant la finale de la Conference League, l'AS Rome s'est au moins assurée d'un ticket européen. En l'emportant sur la pelouse du Torino, où Dennis Praet était titulaire, la Roma a validé sa 6e place, prenant 4 points d'avance sur la Fiorentina avant que celle-ci joue. Un doublé de Tammy Abraham et un penalty de Pellegrini suffiront (0-3) pour dominer un Torino plus concerné par le classement final.