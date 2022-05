Vincent Labrune salue la décision de Kylian Mbappé

Le président de la LFP s'est exprimé quant à la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.

Fin d'une (très) longue saga. Kylian Mbappé a décidé de repousser les offres du Real Madrid et de rester au PSG. La star va continuer à soulever les foules de Ligue 1, et à attirer les regards sur le championnat. Une décision dont se félicite le président de la LFP (Ligue de football professionnel) Vincent Labrune.

"A l’heure où le football professionnel français fait sa révolution avec la création de sa filiale commerciale et le lancement d’un nouveau projet sportif ambitieux pour la Ligue 1, la décision de Kylian Mbappé de poursuivre son histoire au PSG constitue un signal fort pour le présent et le futur de notre championnat. Meilleur buteur et passeur de la saison, icône mondiale du football, Kylian Mbappé continuera d’écrire son histoire en Ligue 1. C’est une immense fierté."

"Avec l’ensemble des clubs, l’ambition de la LFP est de faire de la Ligue 1 un des tops championnats européens. Et pour rendre le feuilleton de la Ligue 1 toujours plus passionnant, nous avons besoin de grandes stars. Kylian Mbappé est une superstar au générique de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Plus que jamais, la Ligue 1 est la Ligue des Talents !", déclare et conclut Labrune dans un communiqué de la LFP.