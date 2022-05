Benjamin Lambot : "Nous sommes à 90 minutes de réaliser quelque chose d'historique pour le RFC Liège"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a fait un grand pas vers la D1B après son succès contre Dender (1-0) lors de la cinquième journée des playoffs de Nationale 1. Le matricule 4 repasse en tête du classement avec deux points d'avance sur son adversaire du jour, et ce à une journée de la fin.

"Nous avons mis la même intensité que d'habitude en début de partie, et nous savions que nous allions leur faire mal. Il y avait une ambiance incroyable, une ambiance des grands matchs. Cette victoire est amplement méritée", a confié Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre. "Il reste une rencontre et nous avons notre sort entre nos mains, il ne reste plus qu'à faire le boulot. Il faut répondre présent mercredi à Knokke", souligne le défenseur central.

Dender avait déposé une plainte après sa défaite à Rocourt le 27 mars dernier (3-0) car le RFC Liège n’avait pas inscrit suffisamment de joueurs âgés de moins de 21 ans sur la feuille de match. Les deux clubs devront encore patienter avant d'avoir un verdict clair dans cette affaire. "Nous ne pensons pas à cela, c'est du domaine de l'extra-sportif. Puis, nous avons remporté cette rencontre 3-0, je ne comprends ces règles "à la belge". On se complique les choses et on voit cela chaque semaine dans le monde amateur. J'espère que la décision sera juste pour nous", explique l'ancien joueur du Cercle de Bruges qui ne veut pas entendre parler de fatigue. "Nous sommes à 90 minutes de réaliser quelque chose d'historique pour le RFC Liège. Il faut jouer avec notre tête et le corps suivra", a conclu Lambot.

Le matricule 4 se déplacera à Knokke mercredi soir (20h) lors de la dernière journée du Tour final.