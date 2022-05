Kevin De Bruyne heureux après le sacre de Manchester City : "Le meilleur des quatre titres"

Le Diable Rouge a été sacre meilleur joueur de la saison en Premier samedi et champion d'Angleterre dimanche, un bon week-end.

Manchester City a été sacré champion d'Angleterre ce dimanche après avoir battu West Ham (dans ce cas de figure, le résultat de Liverpool n'avait aucune incidence). Un thriller qui a tenu tout le monde en haleine cette saison outre-Manche et un peu partout dans le monde pour les supporters de City et des Reds.

"C'était vraiment difficile parce que Liverpool nous a mis la pression de manière intense", a confié Kevin De Bruyne à Play Sport après le sacre.

"Cela nous oblige à être excellents à chaque fois. Il n'y a jamais de moment où nous pouvons ralentir et perdre des points. Perdre des points signifie que nous perdons le titre et c'est pourquoi nous sommes si fiers. Liverpool nous presse année après année et pourtant nous trouvons toujours un moyen de les retenir derrière nous."

Il ne fait aucun doute pour KDB que ce titre est le plus symbolique : "Pour moi, c'est le meilleur des quatre titres. Après ma blessure cette saison, j'ai eu du mal mentalement mais les derniers mois ont été merveilleux pour moi. Je suis heureux ici et je vais rester ici."