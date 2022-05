Le Milan AC est champion: et maintenant?

Une saison après le titre de l'Inter, c'est le Milan AC qui a coiffé les lauriers. Mais quid de la saison prochaine?

Une victoire nette et sans bavure, trois points, les derniers de la saison, ceux qui offrent le titre de champion au Milan AC. Le match à Sassuolo restera à jamais gravé dans les mémoires des supporters du club et la fête a été et sera encore à la hauteur de l'attente.

Mais ... il faut déjà penser à la saison prochaine et il y a un petit chantier qui arrive à l'horizon. Pour rester dans notre pays, il y a le cas d'Alexis Saelemaekers. Le Diable Rouge devrait quitter le club dans les prochaines semaines et il faut le dire: ce n'est pas le seul joueur qui est sur le départ.

Rafael Leao est pisté par des grandes écuries européennes, dont le Real Madrid qui va tenter de faire oublier l'échec de Mbappé. Brahim Diaz devrait rentrer à Madrid (il était prêté). Enfin, les attaquants posent question. Zlatan Ibrahimovic doit encore prendre une décision pour son futur et il est possible qu'à 40 ans ils mette un point final à sa carrière de joueurs.

Enfin, Olivier Giroud va avoir 36 ans en septembre et certains se posent encore des questiions à propos de sa capacité à être le fer de lance du club la saison prochaine. Bref, la direction milanaise a du travail pour la prochaine saison. Avec le titre et la Ligue des champions en tant que tête de série, il est clair que cela devrait aider au recrutement.