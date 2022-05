Origi aura gravé son nom dans les travées de Liverpool

Le Diable Rouge quitte un club avec lequel il a tout gagné.

D'ici quelques mois, ou quelques années, Liverpool dira au revoir à Salah, Mané, Firmino, et bien d'autres. Ce dimanche, au bout d'une dernière journée de Premier League absolument intense, Liverpool n'a pas été sacré champion d'Angleterre mais Anfield a fêté ses joueurs pour les deux titres obtenus en ce debut 2022, c'est à dire la EFL Cup et la FA Cup.

Mais c'est surtout Divock Origi qui a été fêté. C'est officiel, il ne prolongera pas avec Les Reds, devrait prendre le chemin du Milan AC dans les prochains jours et a fait ses adieux à ses supporters. Blessé, il n'a pas su disputer quelques minutes contre Wolverhampton et il ne sera pas non plus présent au Stade de France pour affronter le Real Madrid lors de la finale de la C1.

Mais peu importe, il a eu sa haie d'honneur, a été acclamé par les supporters et part la tête haute. Les supporters se souviendront toujours de ses buts décisifs contre Everton mais surtout de son but en finale de la Ligue des champions contre Tottenham. Après 175 rencontres, 41 buts et 18passes décisives, il ferme un chapitre de sa vie.