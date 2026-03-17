Le Club comme Anderlecht en 2015 et 2016 : que sont devenus les héros de Youth League ?

Le Club NXT est qualifié pour les demi-finales de la Youth League : une première en 10 ans pour le football belge. Dix ans plus tard, que sont devenus les jeunes du RSC Anderlecht qui avaient réussi cette performance ?

Est-ce un signe de temps qui ont bien changé au sein du football belge ? Alors que le RSC Anderlecht n'a plus remporté de titre depuis 2017, le Club de Bruges a repris la main - et en équipes de jeunes, la formation Blauw & Zwart semble progressivement s'imposer comme leader également.

Ainsi, la demi-finale du Club de Bruges en Youth League est la première d'un club belge depuis 2016 et celle du RSC Anderlecht. Mais il y a de quoi être surpris en jetant un oeil aux noms que composait cette génération anderlechtoise : tous n'ont pas réussi... et aucun n'a réussi à Anderlecht.

Anderlecht demi-finaliste en 2015 et 2016

Le RSCA avait réussi une performance de très haut vol : atteindre les demi-finales de la Youth League deux saisons d'affilée. A posteriori, la génération de 2015 est celle qui a connu le plus de succès : voici le onze de base du RSCA U19 éliminé en 2015 par le Shakhtar Donetsk.

Mile Svilar

Gilles Denayer - Nathan De Medina - Hervé Matthys - Kenneth Leemans



Stéphane Omeonga - Samuel Bastien

Samy Bourard

Dodi Lukebakio Andy Kawaya



Aaron Leya Iseka





Sur le banc, on retrouve D'Alberto, Jellal, Ademoglu, Vancamp, Kobe Cools (actuellement à Dender) mais aussi... Wout Faes et Orel Mangala. Lukebakio, Faes et Mangala combinent près de 80 caps avec les Diables Rouges ; Mile Svilar est l'un des meilleurs gardiens de Serie A. Le reste oscille entre carrières correctes et échecs cuisants.

La génération 2016 a vu Wout Faes intégrer le 11 de base, mais aucun autre nom ne percera en Mauve et presque aucun n'aura la carrière espérée - même s'il faut mentionner Antoine Bernier, présent dans le noyau.

Mile Svilar

Emmanuel Sowah - Nathan De Medina - Wout Faes - Tony Amrani



Samy Bourard - Franc Silinou

Jorn Vancamp

Franck Mikal Gilles Denayer



Emil Abaz

Le Club de Bruges peut donc en tirer des leçons : le plus dur commence pour les demi-finalistes de la Youth League, dont la réussite est loin d'être assurée. Même si certains soutiendront qu'un total de trois Diables Rouges "et demi" (Svilar) est loin d'être honteux, d'autres calculeront combien ces talents ont rapporté à Anderlecht à l'époque. Indice : bien peu...





