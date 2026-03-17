À quand le retour de Steven Defour sur un banc de Pro League ? "J'adore ma nouvelle vie, mais..."

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Photo: © photonews

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Consultant pour divers médias depuis son licenciement de Malines en novembre 2023, Steven Defour n'exclut pas de revenir un jour sur un banc de première division. L'ancien Diable Rouge se plaît toutefois bien dans sa nouvelle vie.

D'abord assistant de Wouter Vrancken, Danny Buijs et, déjà, Frederik Vanderbiest le temps d'un match, Steven Defour avait ensuite pris les rênes de l'équipe première de Malines en octobre 2022 pour une première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Celle-ci n'avait pas mal commencé pour l'ancien Diable Rouge, mais un mauvais début de deuxième saison l'a poussé vers l'éviction en novembre 2023, après quarante matchs dirigés pour l'équipe Achter De Kazerne.

Depuis consultant, à la fois dans le nord du pays et sur RTL Sports, l'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard a évoqué son avenir dans un entretien accordé à nos confrères du Soir. Sa nouvelle vie lui convient, mais l'ancien milieu de terrain est loin d'exclure un retour sur un banc.

Steven Defour bientôt de retour sur un banc de Pro League ?

"J'adore mon travail de consultant, qui est exigeant mais qui comporte moins de contraintes au quotidien que d'être entraîneur. C'est plus calme, et cela me laisse plus de liberté et m'offre une meilleure organisation, notamment au niveau familial."


"Après avoir été licencié de Malines, il y a eu pas mal d'intérêt. Mais pour les projets qui m'intéressaient, je n'ai pas été choisi, tandis que j'en ai refusé d'autres. Et à force de dire non et de répéter à la télévision que j'étais bien dans mon rôle de consultant, l'intérêt a naturellement diminué. Mais je n'exclus rien pour le futur et certainement pas l'idée de replonger dans le coaching."

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