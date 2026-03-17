Anderlecht aurait-il un oeil sur le potentiel successeur de Colin Coosemans ?

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Photo: © photonews

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Le RSC Anderlecht a déjà attiré Justin Heekeren l'hiver dernier, mais prospecte encore au poste de gardien de but.

Qui sera le n°1 du RSCA d'ici quelques années ? Colin Coosemans est le capitaine des Mauve & Blanc mais n'est pas éternel, et certains pointent que sa saison est moins irréprochable que la précédente. À 33 ans et en fin de contrat en 2027, il n'est en tout cas pas une option pour le long terme.

Justin Heekeren a rejoint le Sporting l'hiver dernier, signant jusqu'en 2029 : si Coosemans venait à quitter le club ou connaître un coup de mou, c'est lui qui reprendra le poste de titulaire. Mais en a-t-il les épaules ? C'est encore difficile à dire.

Un autre gardien allemand au RSC Anderlecht

Sans surprise, donc, Anderlecht continue à prospecter, particulièrement dans l'optique de trouver un jeune gardien talentueux pour le plus long terme. Selon les informations de Sky Sports Germany, c'est encore en Allemagne que les Bruxellois auraient noté un nom.

Florian Hellstern (18 ans), tout jeune gardien de but du Vfb Stuttgart où il est le n°1 de l'équipe B, aurait ainsi été supervisé par les scouts anderlechtois récemment. Hellstern s'entraîne avec le noyau A : il était souvent sur le banc en Europa League, mais n'a pas encore fait ses débuts.

International allemand U19 (2 caps), Florian Hellstern est considéré comme un talent prometteur et serait également suivi par le Vfl Wolfsbourg et le RB Leipzig. Tous ces clubs savent que le gardien est en fin de contrat en 2027 et pourrait donc être bon marché, mais Stuttgart espère bien le convaincre de prolonger. 

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